Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İzmitli milli sporcu Kuzey Tunçelli’yi makamında kabul etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 17 yaşındaki İzmitli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, hocası Aykut Çelik ve babası Melih Tunçelli’yi makamında kabul etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde 14.20.64’lük derecesiyle bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza atan milli sporcuyu bir kez daha tebrik eden Başkan Büyükakın, bu başarısının devamını diledi.

YENİ TURNUVALARDA BAŞARI DİLEDİ

Büyükakın, Kuzey’e 1-7 Temmuz tarihlerinde Slovakya Samorin’de gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası ve 27 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek Dünya Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda da başarı diledi. Kuzey’in hocası ve babası ile bir süre sohbet eden Başkan Tahir Büyükakın, genç yüzücüye yeni katılacağı turnuvalarda da başarı diledi. Büyükakın, spora olan desteklerinin geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.