Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferinde şehit ve gazi ailelerini bir araya getiren özel bir iftar programı düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Kavaklı Kongre Sarayı’nda düzenlenen iftar programına şehir ve gazi aileleri yoğun ilgi gösterdi. Programa Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, İlçe Jandarma Üst. Teğmen Mahir Sarıdağ, siyasi parti ve STK temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

EN DEĞERLİ EMANETLERİMİZSİNİZ

Tüm davetlileri masalarında ziyaret ederek sohbet eden Başkan Sezer, katılım sağlayan şehit ve gazi ailelerine teşekkür etti. Programda söz alan Başkan Sezer, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan değerli ailelerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için apayrı bir mutluluk. Sizler bize emanet edilen en değerli değerlerimizsiniz. Her zaman yanınızdayız, kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açık” dedi.

AİLELERDEN BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR

Şehit ve gazi aileleri, kendileri ile yakından ilgilenen Başkan Sezer ve programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.