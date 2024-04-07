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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu doğrultuda bayram süresince 10 Nisan Çarşamba gününden 14 Nisan Pazar gününü kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.

Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş’ye bağlı parkomatlar Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak KOCAELİ (İGFA) - Ramazan Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak.

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