Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim gören öğrencilerden tatlı bir etkinlikKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler ve Gelişim Merkezinde eğitim gören öğrenciler için waffle-kahve etkinliği düzenlendi. İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi bahçesinde 10.’su gerçekleşen etkinliğe yöneticiler ve personel de katıldı. Etkinlikte öğrenciler kahve ve waffle hazırlayarak maharetlerini gösterdi.

PİŞİRDİLER SERVİS ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 14-18 yaş aralığında çeşitli nedenlerle örgün öğretime devam edemeyen öğrencileri yalnız bırakmıyor. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda meslek edindirme kursları, hobi atölyeleri ve psikolog-sosyolog konusunda destek sunuyor. Bu kapsamda merkezde yaklaşık sekiz aydır eğitim alan tüm öğrencilerin yer aldığı etkinlikte öğrencilerin hazırladığı ve servis ettiği çilekli, muzlu ve çikolatalı waffle ve kahve çeşitleri misafirlere ikram edildi. Etkinlikle birlikte Türk kahvesi, Cafe latte, Americano ve Cappuccino hazırlayan ve ilk servis deneyimi yaşayan öğrencilerin kendilerine olan öz güvenleri gelişti motivasyonları arttı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde; 14-18 yaş arası çeşitli nedenlerle okul hayatına ara vermek zorunda kalan çocuklar tespit edilerek oryantasyonları sağlanıyor. Merkezde meslek ve hobi atölyelerinde eğitimler veriliyor. Meslek atölyelerinde; aşçı yardımcılığı, barista, kuaförlük, pastacılık eğitimleri; hobi atölyelerinde drama, görsel sanatlar, kodlama, müzik, yazarlık eğitimi ve sportif aktiviteler yer alıyor. Ayrıca; aile danışmanlığı, bireysel danışmanlık, aile eğitimi, değerler eğitimi gibi bilgilendirici eğitimler de merkezde düzenli olarak uygulanıyor.