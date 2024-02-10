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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi’nin düzenlediği atölye ve etkinliklere bilim tutkunu çocuklarla aileleri yoğun ilgi gösteriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bilim Atölyeleri Kış Akademisi ve Sanayi 4.0 Mucit Dünyası programı kapsamında gerçekleştirilen kodlamaya giriş, scratch ile kodlama, akıllı devreler, karbondioksitin gücü ve gözün anatomisi gibi birbirinden eğitici atölye programına katılım sağlayan çocuklar yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı.

Kocaeli Bilim Merkezinde düzenlenen birbirinden öğretici deneylerin sahnelendiği Bilim Şov etkinliği yaklaşık 10 bin bilimseverin buluşmasına olanak sağladı. Kağıt Müzesi’nin hem eğitici hem de eğlenceli olan Origami, Krigami , Seramik , Ahşap ve quilling gibi birbirinden eğitici el sanatları atölyelerine de 4-13 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağladı.