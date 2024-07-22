Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen Türkiye İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama yarışmasına katılan binicilerin heyecanına ortak olduKOCAELİ (İGFA) - Ata sporumuz biniciliği yeni nesillere sevdirmek amacıyla uzman eğitimciler eşliğinde ücretsiz at biniş eğitimleri başlatan ve bu kapsamda 2022 yılının Nisan ayı itibariyle yaklaşık 17 bin çocuğa at biniş eğitimleri veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu’nun düzenlediği İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama Yarışması’na ev sahipliği yaptı.

Zevkli ve bir o kadar da heyecanlı geçen yarışmalarda Büyükşehir’in 4-6 yaş grubu minik biniciler de premier de yarışan büyüklerine destek için yerini aldı. Yarışları takip eden ve dereceye girenlere ödüllerini veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sporu ve doğa sevgisini her yaşa aşılayacağız” dedi. Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen yarışma etkinliğine Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanı Güven Şahinler, Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş, Anne şehir Merkezi üyesi 35 minik binici ve ailesi katıldı.

17 BİN ÇOCUĞA AT BİNİŞ EĞİTİMLERİ VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı’ndan hibe olarak alınan 8 atla organize edilen At Biniş eğitimleri devam ediyor. Bu bağlamda şuana kadar yaklaşık 17 bin çocuğa At Biniş eğitimleri verildi. Eğitimlerde çocuklara at sevgisini ve at bakımı öğretiliyor. Biniş esnasında atların ürettiği titreşimler çocuklarda öğrenmeyi geliştiren sempatik sinir sisteminin aktivasyonunun yönlendirip aynı zamanda fiziksel olarak denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine fayda sağlıyor. Özellikle erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi faktörlerinin oluşmasında yardımcı olunuyor.

Engel atlama yarışmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğinde binicilik eğitimi alan 4-6 yaş minik binicilerde üyesi oldukları Kocaeli Atlı Spor Kulübü’ndeki büyüklerine destek için yerini aldı. Programda Anne Şehir Merkezi çocuklar için duygu atölyesi ve çanta boyama yüz boyama etkinlikleri düzenlendi.

BİRİNCİYE KUPASINI BAŞKAN BÜYÜKAKIN VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen Türkiye İntercity Premier Lig 3. Ayak Engel Atlama yarışmasında tabiat binicilik adına katılan İbrahim Ethem Gıcole isimli atı ile birinci olurken, Bursa Atlı Spor Kulübü’nden Ahmet Can Alpay Forest Qualıty ise atı ile ikinciliği elde etti. Ethem birincilik kupasını Başkan Büyükakın’ın elinden alırken, Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Anne Şehir Merkezi 4-6 yaş minik binicilerine de katılım sertifikaları yine Başkan Büyükakın tarafından verildi.