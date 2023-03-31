Kocaeli’de jandarma ekiplerince Mart ayı içerisinde yapılan operasyon ve asayiş uygulamasında 5 tüfek, 23 tabanca, 835 silah parçası ve üretme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Aranan hükümlü ve şahıslar jandarmadan kaçamadı Aranan hükümlü ve şahıslar jandarmadan kaçamadı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Mart ayında yapılan operasyonlar, yol kontrol ve aramalarda 5 tüfek, 23 tabanca, muhtelif cins ve miktarda fişek, 835 silah parçası ile üretme aparatı ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 25 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.