Kocaeli’de jandarma ekiplerince Mart ayı içerisinde yapılan operasyon ve asayiş uygulamasında 5 tüfek, 23 tabanca, 835 silah parçası ve üretme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Mart ayında yapılan operasyonlar, yol kontrol ve aramalarda 5 tüfek, 23 tabanca, muhtelif cins ve miktarda fişek, 835 silah parçası ile üretme aparatı ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 25 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.