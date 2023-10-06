Kentte yaşayan her yaştan, her kesimden insanı sporla buluşturmak için tüm hızıyla çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi kadrosunu da unutmadıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurum içi spor bilincini artırmak, birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla daire başkanlıkları ve iştiraklerinde çalışan personeli için organize ettiği 18. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği futbolla start aldı.

18'inci kez düzenlenerek geleneksel hale getirilen birimler arası spor müsabakaları, bu yıl da tam bir spor şenliğine dönüştürülecek. Spor Şenliği’nde Büyükşehir çalışanları mesai arkadaşlarına karşı futbol branşında gerçekleşecek heyecanlı karşılaşmalarda başarıya ulaşmak için mücadele edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 18. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenlikleri futbol branşı ile başladı. Spor Şenliği’ne Büyükşehir Belediyesi’nin spor tesisleri ev sahipliği yaparken organizasyona katılan personel mesai saatleri dışında dostça rekabetle hep birlikte yarışıp fair play ruhuyla mücadele verecek.

FUTBOLDA 39 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 18. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenlikleri’nin futbol turnuvası Doğu Kışla Halı Sahası’nda gerçekleştiriliyor. Spor dolu kıyasıya mücadelelere sahne olması beklenen futbol branşına 39 takım 468 sporcu katılım sağladı. Futbol turnuvasında ilk maçlar oynanırken İSU İşletmeler ile UPM FK, Emlak İstimlak ile Park Bahçeler, İSU Çevre Koruma ile Güvenlik Şube ve Spor Okul ile Tiffany karşı karşıya geldi.