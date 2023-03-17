Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlenen 2023 Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nın son gününde 7 sıklette 56 madalya sahiplerini buldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonaya 56 ilden 257 kadın ve 432 erkek olmak üzere 689 judoka, antrenör, hakem ve kulüp yöneticisi katıldı. İki gün süren müsabakaların sonunda 7’şer sıklette madalya kazanan isimler belirlendi.

Şampiyonanın son günkü müsabakalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulüp Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çatal, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Büyükşehir Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, sporcu aileleri ve vatandaşlar izledi. Müsabakalar sonrasında protokol üyeleri dereceye giren judokalara madalya verdi.

ÇOK GÜZEL BİR ŞAMPİYONAYI DAHA TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, çok güzel bir şampiyonayı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şampiyonaların Spor Kenti Kocaeli'de yapılmasına öncülük eden Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkürlerini sundu. Sporcu, antrenör ve hakemlerle yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladıklarını kaydeden Yıldırım, 4 gün süren iki şampiyonanın da dolu dolu geçtiğinin altını çizdi.

Yıldırım, şampiyonlar boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Kocaelili Judo severlere teşekkürlerini sundu. Şemsettin Yıldırım, ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda gençlere yönelik spor projeleriyle de spor ağını genişleten Spor Kenti Kocaeli'de bu tür organizasyonların devam edileceğini sözlerine ekledi.

SPOR KENTİ KOCAELİ’NE YENİ BAŞARILAR GETİRECEKLER

Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edilmesi için kulüp olarak salon sporları branşlara büyük bir önem verdiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulüp Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, “Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonalarında madalya kazanan kulübümüz judokalarımızı tebrik ediyorum. Sporcularımız Avrupa’da ve Dünya Şampiyonaları’nda Spor Kenti Kocaeli’ne yeni başarılar getireceklerine ve bizlere bu gururu yaşatacaklarına inanıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın bize vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.