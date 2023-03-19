Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Çanakkale Şehitlerini Anma Programı’nda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, büyük destanın seyrini anlatan bir repertuar sundu.KOCAELİ (İGFA) - Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu destansı zafer dolayısıyla anma programı düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda salonu dolduran yüzlerce kişi büyük destanı adeta yaşadı.

BÜYÜK DESTANIN SEYRİ ANLATILDI

Büyükşehir tarafından düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma Programı’nda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, büyük destanın seyrini anlatan bir repertuar sundu. Sanat yönetmenliğini Mehmet İhsan Özer’in yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun program icrası yapıldı. Kur’an-ı Kerim ile başlayan icrada; marşlar, türküler, ilahiler, ağıtlar, şarkılar ve şiirler okundu.

İSTİKLAL MARŞI İLE SON BULDU

Ayhan Çağlı ve Enes Ergün’ün anlatıcı olarak yer alacağı programda ayrıca, Çanakkale Destanına dair bilgiler ve anılar paylaşıldı. Program, Topluluğun ve vatandaşların hep bir ağızdan okuduğu İstiklal Marşı ile son buldu. Program sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Topluluk üyelerine çiçek takdim etti.

325 GÜN SÜRDÜ, ZAFERLE SONUÇLANDI

Çanakkale Savaşı, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren savaşlar Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Çanakkale Savaşları, 9 Ocak 1916`da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi.