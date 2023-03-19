İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Şanbaz Yıldız, Turgut Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi, “18 Mart’ta bu millet büyük bir destan yazdı. Biz de o ruhla seçimi kazanacağız” dediKOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti önceki dönem İl Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Şanbaz Yıldız, seçim çalışmalarına başladı. İzmit’in Turgut mahallesinde sokak soka gezen, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şanbaz Yıldız, vatandaştan İYİ Parti’ye destek istedi. İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Zekeriya Özak, İl Kadın Kollarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met, İl Başkan Yardımcısı Buğra Yiğit Kılıç ve İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ile parti yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Yıldız, halkın büyük ilgisiyle karşılaştı.

Kahvehaneleri gezen, esnafın halini hatırını soran, gezdiği yerlerde sıkılmadık el bırakmayan Yıldız, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 18 Mart 1915’te verilen mücadelenin kendilerinin yol haritasını oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile fakirleştiğini, halkın ümitsizleştiğini, gençlerin Türkiye’yi terk etmek istediğini söyleyen Yıldız, “Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşayan bir milletiz. Bizim milletimiz bu fakirliği, bu ümitsizliği hak etmiyor. Taşı sıksa suyunu çıkartacak gençlerimizin başka ülkelerde kendilerine gelecek araması içimize sinmiyor. İYİ Parti, güçlendirilmiş parlamenter sistemle bu halka zenginliği, güveni, ümidi vaat ediyor. Milletimizle birlikte başaracağız ve bu kötü günlere son vereceğiz” dedi.

Kocaeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in memleketi olduğunu ifade eden Şanbaz Yıldız, İYİ’leri Kocaeli’de birinci yapacaklarını söyledi.