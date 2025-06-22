Kocaeli Sanayi Odası tarafından 31’ncisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, çevreye duyarlı sanayi kuruluşlarını ödüllendirdi. Törende, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi” de övgüyle anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 1995 yılından bu yana çevre bilincini artırmak ve çevrenin korunmasına katkıda bulunan sanayi kuruluşlarını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin 31’incisini gerçekleştirdi. KSO’nun yeni hizmet binasında yoğun katılımla düzenlenen ödül töreni, çevreye duyarlı projelerin önemini bir kez daha vurguladı.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, KSO Kurucu Başkanı merhum Şahabettin Bilgisu’nun kızı Ayşen Yengin ve kardeşi Bilge Yener, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, OSB yöneticileri, firma temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“EKONOMİDE VE EKOLOJİDE DENGE”

Törenin açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ödülün adını taşıyan merhum Şahabettin Bilgisu’yu rahmetle anarak, “Ekonomide ve ekolojide denge; işin sırrı bu dengede” sözünü hatırlattı. Zeytinoğlu, Kocaeli’de hayata geçirilen Hava Kalitesi İyileştirme Projesi, Yeşil Göz Projesi ve İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi gibi çevreci çalışmaların altını çizdi. Ancak, çevre kirliliğinin sorumluluğunun haksız bir şekilde sadece sanayicilere yüklenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Zeytinoğlu, iklim değişikliğiyle mücadelede dijitalleşme ve karbonsuzlaşmanın önemine dikkat çekerek, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 2050’de iklim nötr kıta hedefini ve Türkiye’nin 2053 iklim nötr ülke hedefini hatırlattı. Paris İklim Anlaşması’nın küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefini vurgulayan Zeytinoğlu, TEPAV’ın anketine göre Türkiye’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan (SKDM) en çok etkilenecek üçüncü ülke olduğunu belirtti. “Karbon yoğun sektörlerde 2026’dan itibaren AB’ye ihracatta karbon sertifikası zorunlu olacak. Türkiye’nin Emisyon Ticaret Sistemi’ni (ETS) kurması ve İklim Kanunu’nun bir an önce revize edilerek Meclis’e sunulması gerekiyor” dedi.

“TÜM FİRMALARIMIZ ŞAMPİYON”

Zeytinoğlu, Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin Türkiye’nin ilk ve tek bu formatta ödül organizasyonu olduğunu belirterek, “31 yıldır bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Kapılarını ve süreçlerini bize açan tüm firmalarımızı kutluyor, hepsini şampiyon ilan ediyoruz” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi” ile çevresel katkılarından dolayı KSO ve jüri tarafından ödüle layık görüldü. Ödülü, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adına Mesut Önem aldı. Vali İlhami Aktaş da törende yaptığı konuşmada, ödül organizasyonunun önemine vurgu yaparak firmaları tebrik etti ve temiz bir çevre bırakmanın gerekliliğini ifade etti.

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

Jüri Özel Ödülü: Entek Elektrik Üretimi A.Ş. (Ödülü Tesis Müdürü Serbay Celikan, Ayşen Yengin ve Bilge Yener’den aldı.)

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Karma Sektör Çevre Ödülü: Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş. - MG İkinci Şubesi (Ödülü Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Beşbıçak, Mesut Önem’den aldı.)

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Tedarik Sanayi Çevre Ödülü: Sango Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Ödülü Türkiye Başkanı Tomohiro Ichikawa, Semih Akgün’den aldı.)

KOBİ Kategorisi Çevre Ödülü: SAMM Teknoloji İletişim San. ve Tic. A.Ş. (Ödülü kurucu ortak Ayşe Akşit, Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ten aldı.)

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Çevre Ödülü: Anadolu ISUZU Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (Ödülü Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Özenç, Vali İlhami Aktaş’tan aldı.)