Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleriyle, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli AB Bilgi Merkezi organizasyonunda geleneksel hale gelen bisiklet etkinliğine bir yenisini daha eklendi.KOCAELİ (İGFA) - AB Bilgi Merkezi Dünya Çevre Günü Bisiklet Etkinliği yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı. Pedalları bu kez karbon nötr bir dünyayı desteklemek için çeviren bisiklet tutkunları, Kocaeli Sanayi Odası’ndan başlayıp Seka Kamp Alanı’na kadar yaklaşık 21 kilometre pedal çevirdi.

İNSANLARIN DUYARLILIĞINI GÖSTERİYOR

Start öncesi açıklama yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, etkinliğin yedincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Daha önce de Osmangazi Köprüsü'nde yapmıştık ama son 2 senedir Sapanca Gölü'nde bitirmek üzere etkinliğimizi planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yine köprüde yapma şansımız olur. Etkinliğimize katılan çok sayıda kişi olduğunu görüyorum. Bu da insanların ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bugün LGS imtihanı var. Onun için 09.30'da başlıyoruz. Sınava girecek genç kardeşlerimize de başarılar diliyorum” dedi.

Bisiklet sürüşü, Seka Kamp Alanı’na kadar devam ederken katılımcılar kamp alanında turu tamamladı.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.