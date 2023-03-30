CHP Kocaeli İl Başkanlığı, 28. Dönem Milletvekili aday adayları ile 2 Nisan'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım programı öncesinde bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İl SKM Başkanı M.Nazım Gençtürk, CHP İl İcra Kurulu üyeleri, ,CHP İl SKM Yönetimi, ilçe başkanları ve milletvekili aday adayları iftar yemeği sonrasında yaptıkları toplantıda hem Pazar günü yapılacak tanıtım programının detaylarını görüştü hem de seçim sürecinde yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, siyasi ve akademik çalışmaları sebebiyle il ve ülke dışında olduklarından mazeret bildirenler dışında, aday adayları tam kadro katıldılar.

2 Nisan Pazar Günü saat 13.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde basına ve halka açık bir şekilde düzenlenecek olan programın aynı zamanda Kocaeli için seçim kampanyasının başlangıcı kabul edileceği vurgulanan toplantıda; aday listelerinin belli olmasını beklemeksizin 66 aday adayının tamamının ilçelerde yapılacak saha çalışmalarına katılması noktasında görüş birliğine varıldı.