Kocaeli'de tamamlandığında bölgeye değer katacak olan Değirmendere-Halıdere sahil düzenleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere-Halıdere arasında çalışmalarına devam ediyor. Tamamlandığında bölgeye değer katacak olan projede çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Gölcük Değirmendere-Halıdere arası sahil alanında Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor. 37 bin metrekare proje alanında bin 450 metretül sahil yürüyüş yolu-bisiklet yolu yapıldı. Proje içerisinde yer alan aquapark büyük oranda tamamlandı. İki adet spiral kaydıraklı aquapark ve düşme havuzu imalatı ile sprey action su oyun parkı montajları tamamlandı. Aquapark alanında hizmet verecek olan 185 metrekare alana sahip idari bina, lavabo ve soyunma odalarının bulunduğu yapı tamamlanma aşamasına getirildi.

17 BİN METREKARELİK ALAN KULLANIMA AÇILDI

37 bin metrekare toplam proje alanın yaklaşık 17 bin metrekaresi halkın kullanımına açıldı. Halıdere’den Değirmendere’ye doğru yaklaşık bin metre yürüyüş yolu-bisiklet yolu ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Alan içerisinde 1 adet çocuk oyun grubu, 1 adet fitness alanı, restorasyonu yapılan futbol sahası, futbol sahası idari binası ve kent donatımları vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

Proje içerisinde ayrıca 45 araç kapasiteli açık otopark, 384 metrekare kapalı alana sahip restoran binası, 1 adet mescit binasında çalışmalar sürüyor. 384 metrekare kapalı alana sahip olan restoran binası tamamlandı. Mescit binası ve basketbol sahası vatandaşların kullanıma hazır hale getirildi. 20 bin metrekare alanda elektrik ve sulama tesisatı çalışmaları tamamlandı. Bitkisel peyzaj çalışmalarında sona getirildi. Yeşil alanlarda bitkisel toprak serimi ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlanarak çim serimi aşamasına gelindi.