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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde ‘Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım!’ çocuk şenliği etkinliğiyle öğrencilerin gönlüne giriyor.KOCAELİ (İGFA) - Eğitim öğretim döneminin ilk yarısını geride bırakan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. Dönemin yorgunluğunu atabilmek adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, beş farklı noktada ‘Çık Dışarıya Oynayalım!’ Tatil Şenliğini başlatıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Çık Dışarıya Oynayalım Tatil Şenliği’nde; sahne sanatçısı cambaz, köpük şov, kukla ile Düşümde Drama etkinliği, karaoke, evet/hayır yarışması, tavada balık sanat etkinliği, parkur-balon patlatma oyunu, zeytin dalı kapı süsü sanat etkinliği, bedenden oyunu, akıl-zekâ oyunları, İngilizce oyun atölyesi ve robot adamların yer alması planlanıyor. Ayrıca etkinliğin gerçekleşeceği merkezlerin fuaye alanlarında da meyve suyu, kek, patlamış mısır stantları kurulacak.