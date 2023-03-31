Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuk edebiyatının sevilen yazarları Kütüphane Haftası’nda minik okurlarına yazarlık serüvenlerini ve okumanın önemini anlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası’nda minik okurlarını Türk edebiyatının son dönemdeki en sevilen çocuk yazarlarıyla buluşturdu.

2021 Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatçı dalında ödül alan yazar Tuğba Coşkuner, çocukların Kocaeli Kitap Fuarı’ndan yakından tanıdıkları Melih Tuğtağ ve Merve Gülcemal birer gün ara ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’ne konuk oldu. Sevilen yazarlar ilgiyle izlenen söyleşilerinde okumanın ve kitapların insan hayatındaki önemine dikkat çekti.

İLK KONUK TUĞBA COŞKUNER

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen Kütüphane Haftası etkinliği kapsamındaki söyleşilerin ilk konuğu Tuğba Coşkuner oldu. Evli olduğunu ve üç kedisiyle yaşadığını söyleyen Coşkuner, “Ben aynı zamanda bir matematik öğretmeniyim. Ve çocuk kitapları yazıyorum. Siz de bir gün yazar olmak isteyebilirsiniz. Bir kitabın nasıl yazılığını ve basım sürecini sizinle paylaşmak isterim” dedi. Coşkuner, söyleşinde kitabı yazdıktan sonra eserin basım sürecindeki evrelerini anlattı. İnteraktif söyleşide Tuğba Coşkuner neşeli ve sempatik anlatımıyla çocukların gönüllerine taht kurdu.

MELİH TUĞTAĞ YAZARLIK SERÜVENİNİ ANLATTI

Çocuklar ertesi gün de sevilen yazar Melih Tuğtağ ile Halk Kütüphanesi’nde buluştu. Tuğtağ, söyleşisinde ağırlıklı olarak çocuklardan gelen yazarlıkla ilgili soruları yanıtladı. Tuğtağ, “Yazar olmak nasıl bir duygu” şeklindeki soruya, “Benim babam mont diken biri. Kimse ona ‘sen çok güzel mont dikiyorsun” deyip, o aldıkları montları imzalatmadı. Ama ben kitap yazıyorum ve sizler okuyorsunuz. Sonra sizlerle buluşup, sohbet edip, kitaplarımı imzalıyorum. Bu çok güzel bir duygu” dedi. Söyleşide mühendisliği bıraktıktan sonra nasıl yazar olmaya karar verdiğini anlatan Melih Tuğtağ, “Ben sabit bir hayatı seviyordum. Masanın başından kalkmadan yazmaya devam edebiliyorum. O nedenle kendinizi iyi tanımanız gerekiyor. Havalı, çok para kazandıran meslek diye bakmamak lazım. Sizin karakterinize ne uygunsa o mesleği seçin” diyerek önemli bir tavsiyede bulundu.