Kocaeli'de Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu D-100 Köseköy etabı tamamlanarak trafiğe açıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında yapılan kavşak ile D-100 Karayolundan Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda, İstanbul ve Ankara istikameti trafiğe açıldı. Köseköy yolunda tamamlanan çalışmalarla trafikte yaşanan yoğunluk büyük ölçüde azaldı.

13 KİLOMETRE YOL

Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşım yan yollarıyla birlikte 13 kilometre uzunluğundaki 30 metre genişlikli olarak planlanmış imar yolu ile sağlanacak. Proje kapsamında 4 adet prefabrik öngerme kirişli köprü, D-100 üzerinde 1 adet çelik yaya üst geçidi inşa edildi. D-100 ve Yirim Deresi üzerine öngerme kirişli köprü inşa edildi. TEM Otoyolu üzerinde de eski köprü yıkılarak yerine öngerme kirişli köprü inşa edilecek.