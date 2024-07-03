Kocaeli'de Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında D-100 üzerindeki eski üstgeçit yıkılarak yerine yeni üstgeçit yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında, D-100 Karayolu üzerindeki ömrünü tamamlamış eski üstgeçit yıkılarak yerine yeni üstgeçit yapıldı. Asansörlü çelik yaya üstgeçidi tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında, D-100 Karayolu üzerinde 1 adet, TEM Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 adet prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üstgeçidi yapıldı. Bağlantı yolları dâhil 13 kilometre uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapıldı. D-100 Karayolundan TEM Otoyoluna bağlanan yol 30 metre genişliğe sahip 2x2 gidiş-geliş olarak yapıldı. Yol üzerinde 5.2 kilometre uzunluktaki bisiklet yolu da yüzde 95 oranında tamamlandı.