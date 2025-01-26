Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projesi “Değer-İz” kurs merkezlerinde büyük ilgi görüyor. Projenin ocak ayı konusunu “Sadakat” oluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni projesi olan “Değer-İz” ilgi görmeye devam ediyor. Projenin ocak ayı konusunu “Sadakat” oluşturdu. Bu kapsamda proje sorumluları, Seka-Ustam Mesleki Eğitim Merkezi’nde kursiyerlerle bir araya gelerek “Sadakat” konusunu farklı boyutlarıyla ele aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile bir yandan dijital mecralarda değerlerin yaygınlaşması sağlanırken, diğer yandan kurs merkezlerinde projenin kursiyerler ile işlenmesiyle toplumsal değerlerin derinlemesine anlaşılmasına katkı sunuluyor.

Kurs merkezi sorumluları ve usta öğreticiler tarafından aylık olarak oluşturulan değerler bülteni çerçevesinde kurs merkezlerinde sohbet ortamı oluşturuyor. Bu kapsamda ocak ayının konusu olan “Sadakat” ile ilgili derinlemesine konuşmalar gerçekleştirildi.

KURSİYERLER İLE ETKİLEŞİMDE BULUNULDU

Değer-İz projesi ile her ay bir temanın kursiyerlere aktarıldığı proje kapsamında Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Proje Geliştirme ve Sosyal İnovasyon Birimi görevlileri, farklı kurs merkezlerinde ziyaretlerde bulunarak sadakat konusunda sohbet gerçekleştiriyor. Bu kapsamda proje sorumluları Aysun Akyürek ve Selen Nezir Çay, Seka-Ustam Mesleki Eğitim Merkezi’nde kursiyerlerle bir araya gelerek sadakat konusunu farklı boyutlarıyla ele aldı.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda kursiyerler, toplumsal değerlere yönelik projelerin oluşturulmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Sadakatin farklı boyutlarına değinen proje sorumluları; güven, saygı, dürüstlük ve emek gibi birçok değerin sadakatle birlikte iç içe olması gerektiğini belirterek, sadakatin karşılıklı olması gerektiğini ifade etti. Kursiyerler ise günümüz toplumunda sadakatin giderek azaldığını ve bunun yerini insanlarda çıkar ve menfaat ilişkisinin aldığını belirtti.

Kişinin öncelikle vatana, millete ve bayrağına sadık olması gerektiğini ifade eden kursiyerler, bu tür projelerin yaygınlaşarak devam etmesi talebinde bulunarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.