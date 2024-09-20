Kocaeli Büyükşehir’in dirençli şehir Kocaeli çalışmalarında önemli bir yere sahip Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi yeni döneme hazırKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından Sekapark Kültür Alanında kurulu bulunan Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezinde uygulamalı deprem eğitimleri yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla hız kazandı. Yaz dönemi çeşitli projelere de ev sahipliği yapan merkezde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, Büyükşehir’in dirençli şehir Kocaeli çalışmalarında çok önemli bir yer tutuyor.

SİMÜLATÖRDE DEPREMİ YAŞIYORLAR

Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin katılımcılara simülatörde farklı şiddetlerde depremler yaşatılarak uygulamalı olarak anlatıldığı deprem eğitim çalışmaları, Kocaeli genelindeki vatandaşlara, kurumlara, okullara, yönelik olarak salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri gerçekleşiyor. 25 kişilik gruplar halinde günde 4 defa yapılan ve 60 dakika süren depreme hazırlık ve simülasyon eğitimi ücretsiz olarak sunuluyor.

RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR

Deprem farkındalığını artırmak amacıyla yapılan eğitimde; deprem gerçeği, deprem olmadan önce bireysel neler yapılabileceği, deprem sonrası olası durumlar ve doğru davranış, konularında interaktif sunum yapılıp anlatım sonrasında uygulama odasına geçiliyor. Eğitimin ikinci aşamasında deprem simülasyon odası içerisinde birinci aşamada öğrenilenlerin uygulaması yapılıyor. Sınıf, mutfak ve salon şeklinde tasarlanan oda, içinde 99 yılında yaşanan Kocaeli depreminin de olduğu farklı şiddetlerde depremlerle sallandırılıyor ve deprem anında yapılması gereken doğru refleksler gösteriliyor. Yıl boyu devam eden ve büyük ilgi gören, deprem eğitim ve simülasyon etkinliğine katılmak için 02623181000 / Dahili; 3972-3984 veya 05345972636 numaralı telefonlardan randevu almak gerekiyor.