Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 Çağrı Merkezi, hızlı çözümler sunarak vatandaşın sesi oluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile en kolay bağlantı noktası olan 153 Çağrı Merkezi, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunarak hizmet kalitesini artırıyor. Hem telefon hem de dijital platformlar üzerinden her yaştan ve her kesimden Kocaeliliye ulaşarak, sorunlara anında çözüm üretiyor.

KOCAELİ’NİN SORUNLARINA HIZLI ÇÖZÜM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş odaklı hizmet anlayışının en önemli örneklerinden biri olan 153 Çağrı Merkezi, kente dair her konuda çözümün adresi olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu her türlü hizmete kolay ve hızlı erişim sağlayan 153, gerek telefonla gerekse dijital platformlar üzerinden vatandaşlarla birebir iletişim kurarak, Kocaelililerin sesi, gözü ve kulağı hâline gelmiş durumda. Bu sistem, Kocaeli halkının ihtiyaç ve taleplerine hızla çözüm üretirken, Büyükşehir’in hizmet kalitesini de sürekli olarak artırıyor.

TEK NUMARADA TOPLANAN HİZMET

Belediye ile vatandaş arasında doğrudan ve hızlı bir köprü kuran 153, ulaşımdan sosyal hizmetlere, çevreden altyapıya kadar birçok konuda gelen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirerek çözüm süreçlerini başlatıyor. Kocaelililer, günün her saati ulaşılabilir olması sebebiyle çözüm için ilk olarak 153’ü arıyor. Tek numaradan sunulan bu hizmet kolaylığı vatandaşlara hem zaman kazandırıyor hem de bürokratik işlemleri minimuma indiriyor. 2024 yılında toplam 1 milyon 302 kişiyle iletişime geçen 153 Çağrı Merkezi, vatandaş ile belediye birimleri arasında köprü vazifesi görüyor.

TALEP VARSA, ÇÖZÜM DE VAR

Çağrı Merkezi'ne gelen her başvuru, uzman personel tarafından titizlikle dinleniyor ve vakit kaybetmeden çözüme ulaştırılmak üzere ilgili birimlere iletiliyor. Özellikle ulaşım saatlerine dair bilgi talepleri, toplu taşıma güzergâhlarıyla ilgili sorular ve sefer düzenlemelerine dair öneriler en çok gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, yaşadıkları mahalledeki çevre temizliği, ilaçlama ya da altyapı sorunlarını da bu kanal üzerinden Büyükşehir’e ulaştırıyor. Aynı zamanda sosyal yardım projeleri, hasta yatağı temini ya da evde bakım gibi insan odaklı hizmetlerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların da ilk durağı yine 153 oluyor. Sadece sorun iletmek değil, öneri ve teşekkürlerini de iletmek isteyen Kocaelililer için bu merkez, samimi bir diyalog ortamı sunuyor.

Çağrı Merkezi sadece telefonda değil, sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden de vatandaşla etkileşim hâlinde. Instagram, Facebook, X gibi sosyal ağlar aracılığıyla gelen mesajlara anlık dönüşler sağlanırken, mobil uygulama üzerinden iletilen bildirimler de kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. “Çek-İlet Kocaeli” gibi dijital araçlarla sokaktan bir fotoğraf göndererek bile bildirimde bulunmak mümkün. Bu dijital kolaylıklar, özellikle genç kuşaklar arasında çağrı merkezinin tercih edilme oranını artırıyor.

VATANDAŞ NEYİ MERAK EDİYOR?

153’e yönelen sorular arasında bazı başlıklar öne çıkıyor. Özellikle toplu taşıma sistemine dair detaylar vatandaşların merak ettiği ilk konular arasında yer alıyor. Hangi otobüs nereden geçiyor, sefer saatleri güncellendi mi, yeni hat açıldı mı? gibi sorular, çağrı merkezine sık yöneltilen başvurulardan sadece birkaç tanesini oluşturuyor.

SOSYAL YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ TALEPLERİ

Yine sosyal destek hizmetlerine dair bilgi talepleri, “Hoş Geldin Bebek” gibi projeler, gıda ve erzak yardımları ya da engelli bireyler için sağlanan imkânlar da sıklıkla dile getirilen başlıklar arasında. Mahalle bazlı ilaçlama çalışmaları, sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılacak işlemler, zabıta denetimleri ya da kent genelinde yapılan altyapı yenilemeleri de vatandaşların yakından takip ettiği hizmetler arasında yer alıyor.

153, VATANDAŞ İLE KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 Çağrı Merkezi, yalnızca bir iletişim hattı değil, vatandaşın doğrudan temsiliyetini sağladığı ve çözümün merkezinde yer aldığı güçlü bir platform olarak hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaş, bu merkez sayesinde yalnızca bir bilgiye ulaşmıyor ve aynı zamanda şehrine dair söz hakkı olduğunu hissediyor. Talepleri dikkate alınan ve çözüm bulan bir sistem, kent yaşamını da daha yaşanabilir kılıyor.