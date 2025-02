Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her yıl kış aylarında gerçekleştirilen doğalgaz ve yakacak yardımlarının bu dönemde de devam ettiğini duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, hiçbir aileyi soğuk kış günlerinde mağdur etmeyeceklerini belirterek “Soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde kimseyi soğukta bırakmamak için ihtiyaç sahibi ailelerimize aylık 1.000 TL doğalgaz ve yakacak desteği sağlamaya devam ediyoruz. Her yıl Kasım ayında başlattığımız bu destekle, hemşehrilerimizin kış aylarını daha rahat geçirmelerini istiyoruz. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, 153 Çağrı Merkezi üzerinden bilgi alabilir, Sosyal İletişim Merkezlerimize ve çözüm masalarımıza başvuruda bulunabilir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her hanemizin sıcak, her ailemizin huzurlu bir kış geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: igf