Kocaeli'de Doğa Eğitim Kampüsü eğitmen eğitimleri doğada keşif ve risk analizi ile devam etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin Doğa Eğitim Kampüsü Projesi kapsamında 3’üncüsü gerçekleştirilen eğitmen eğitimlerine katılan öğretmenler ormanda keşif ve risk analizi yaptılar

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Doğa Eğitim Kampüsü Projesi kapsamında eğitmen eğitimlerinin 3’üncüsü gerçekleşti. Kentimizde görev yapan anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitimler Sarısu Gençlik Kampı’nda 3 gün sürdü. Öğretmenler 5 haftalık uygulama sürecinden önce Çayırköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda keşif ve risk analizi yaptılar.

Öğretmenler ormanda keşif yaparken aynı zamanda kendi ekolojik kazanımlı hikayelerini yazdılar ve eğitim sürecini içeren gazeteler oluşturdular. Eğitime katılan öğretmenler bu fırsatı sağladığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.