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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi paydaşlığında “Elektrikli Araçlar Çalıştayı” gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi paydaşlığında “Elektrikli Araçlar Çalıştayı” gerçekleştirdi.

İzmit’te bir otelde düzenlenen çalıştaya Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Gebze temsilciliklerinin üyelerinin yanı sıra sektörle ilgili akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler, kamu ve özel sektör yetkilileri, meslek kuruluşları, sektörde ürün ve hizmet üreten firmalar ve çalışanlarının yanı sıra özel firmaların elektrikli araçları ile Kocaeli Üniversitesi Elektrikli Araçlar Takımı ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri öğrenci grupları katılım sağladı.

Çalıştayda konuşma yapan Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, “Şehrimize, ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak her hayırlı işe Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

6 KONU BAŞLIĞI KONUŞULDU

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkâr İşleri Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşen etkinlikte elektrikli araçlar ve şarj teknolojileri ile elektrik şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, elektrikli araçların enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan katkıları, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri, gelecekteki güç sistemleri için elektrikli araçlar rolü konuşuldu. Sektör için önem taşıyan çalıştayda, “Elektrikli Araçların ve Akülerin Çok Yönlü İncelenmesi”, “Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonları”, “Seçimi, Kurulum, Lisanslama, Servis Hakkında Paylaşımları”, “Sahadaki Elektrikli Araçların, Şarj İstasyonların ve Yangın Söndürücülerin İncelenmesi”, “Elektrikli Araç Kullanıcılarını Deneyim/Tecrübe Paylaşımları” ve “Elektrikli Araçların Riskleri” başlıklı 6 konu masaya yatırıldı.