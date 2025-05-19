Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin EnFest Gençlik Festivali’nde sahne alan başarılı sanatçı Emre Fel, Milli İrade Meydanı’nı dolduran binlere muhteşem bir gece yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen EnFest etkinlikleri kapsamında sahne alan Emre Fel, unutulmaz bir konserle hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Kocaelililer, sanatçının sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti, İzmit Milli İrade Meydanı doldu taştı.

Son yıllarda büyük bir hayran kitlesi kazanan ve genç müzisyenler arasında öne çıkan, Yeni Anadolu müziğinin sevilen ismi Emre Fel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne aldı.

Vatandaşlar, Barış Manço ve Cem Karaca’ya benzetilen tarzı ile son yılların en sevilen sanatçılarından biri olan Emre Fel’in eşsiz performansına tanıklık etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Emre Fel, binlerce Kocaelilinin izlediği konsere “Bi' Gün Anlarsın” isimli sevilen şarkısıyla başladı. Şarkılarını kendine özgü tarzı ile seslendiren ünlü sanatçı canlı performansıyla dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Genç sanatçı gösterdiği performansın yanı sıra samimi sohbetiyle de hayranlarının kalbini kazandı. Sempatik tavırları ve muhteşem sesiyle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçı konserin sonunda kendisini EnFest’te dinleyicileriyle buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.