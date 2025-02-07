Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kılavuz Eğitim Programı’nda eğitimcilerle bir araya gelerek gençlerle birlikte güzel bir gelecek inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın,Kılavuz Eğitim Programı’nda eğitimcilerle bir araya geldi. Başkan Büyükakın, “Bir toplumun geleceği, gençlerine verdiği rehberlikle şekillenir. En büyük yatırımı gençlerimize yapıyoruz” dedi.

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi’nde ‘Kılavuzu Olan Yönünü Bulur’başlıklı seminerde eğitmenlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıGençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapaneğitmen ve personellere yönelik gerçekleşen kişisel yeterlilik, mesleki gelişim vemotivasyon eğitimleri üzerine hizmet içi eğitim programı iki gün sürdü.Kocaeli Kongre Merkezi’nde etkili ve verimli Kılavuz Eğitim Programı’nda öğretmenler, alanında uzman isimlerle buluşarak eğitim dünyasının dinamiklerine dairteorik ve pratik kazanımlar elde etti.

“GENÇLERE BİR DURUŞ KAZANDIRMALIYIZ”

“Kılavuzu olan yönünü bulur”başlıklı seminerde eğitmenlerle buluşan Başkan Doç.Dr.TahirBüyükakın,“Bir toplumun geleceği, gençlerine verdiği rehberlikle şekillenir. Kılavuzu olan yönünü bulur. Biz deyolunu bilen ve başkalarına da kılavuz olacak bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Sadece seçmeyi değil vazgeçmeyi ve doğruyu ayırt etmeyi bilen bir nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü toplumların geleceği, değerlerini bilen, sorumluluklarının farkında olan bireylerle inşa edilir.Doğru yetişen bir nesil, geleceği inşa eden en güçlü kılavuz olacaktır.Bugün gençlerimize sadece bilgi vermek değil, onlara bir duruş kazandırmak zorundayız. Gençlere davranışlarının dönüşmesini, iyiliğin bulaşıcı olduğunu, kötülüğün ise ancak iyilikle azaltılabileceğini anlatmalıyız. Bir insanın karakteri, çevresinin ona sunduğu imkânlarla şekillenir. Eğer çevresi güzelliklerle donatılmışsa, o da iyiliği büyüten biri olur” dedi.

“BELEDİYECİLİK SADECE YOL YAPMAK DEĞİL”

Konuşmasının devamında eğitimde yeni ufuklar açmanın önemine değinen Başkan Büyükakın, “Hizmet etmek sadece yollar, köprüler inşa etmek değildir. Eğer nesilleri ihmal edersek, şehirleri imar etmenin bir anlamı kalmaz. Bu yüzden şehrimizin geleceğini inşa ederken, nesillerimizi de ihmal etmeyeceğiz. Belediyeciliği sadece altyapı ve fiziki hizmetlerle sınırlı görmüyoruz. En büyük yatırımı insanımıza, özellikle de gençlerimize yapıyoruz. Onlara doğruyu öğretmek, gayret göstermenin ne anlama geldiğini anlatmak zorundayız.Gayret olmadan başarı olmaz. Yol zahmetlidir, zorludur, sabır ister. Ama yolun sonunda büyük bir emek, sağlam bir karakter, güçlü bir toplum vardır. Biz sadece çalışmakla, gayret etmekle yükümlüyüz. Çünkü bugün iyi bir temel atarsak, yarın ah vah etmemize gerek kalmaz” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK BİZİM ELİMİZDE”

“Geleceği şekillendirmek bizim elimizde” diyen Başkan Büyükakın, “Gençlerimize kılavuz olmak için önce kendimiz doğru yolu bilmeliyiz. Onlara örnek olacak bir duruş sergilemeli, onları iyiyle kötüyü ayırt edebilecek bir bilinçle yetiştirmeliyiz. Toplumun geleceğini şekillendirmek bizim elimizde. Bugün yaptığımız her işin kıymetini bilerek, yarınlar için daha iyisini nasıl yapabiliriz diye düşünmeliyiz.Hacı Bayram-ı Veli’nin dediği gibi: ‘Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur.’ Eğer gençlerimizi doğru yetiştirirsek, bu şehir de, bu ülke de gelecekte bir gülistan olur.Biz çalışmaya, iyilikleri çoğaltmaya ve gençlerimizle birlikte güzel bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, bu memleketin yarınları için daha iyi bir yer olması gerekiyor ve bunun için hep birlikte gayret etmeliyiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

PERSONELLERE EĞİTİMDE YENİ UFUKLAR

Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü’nde görev yapan personellerin aidiyet, görev tanımı, kişisel yeterlilik, mesleki gelişim ve motivasyon olarak daha iyi bir seviyede olmaları için Dr. Mehmet Baki Öztürk,“Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli”, Dr. Serkan Karaismailoğlu, “Değişimin Mimarları: Neo Öğretmen”, Avukat İkbal Betül Armağan, “Nezaket ve Zarafet Eğitimi”, Prof. Dr. Uğur Batı,“Beyin Temelli Öğrenme”, İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan, “Gençlerle 4 Yanlışı Doğruya Dönüştürmek”, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ise“Beyin Nasıl Çalışır ve Gelişir” konulu seminerler verdi. Kılavuz Eğitim Programı kapsamında alanında uzman isimler tarafından gerçekleştirilen seminerlerde eğitim dünyasının geleceğine yön veren önemli başlıklar ele alındı. Öte yandan salonda gerçekleştirilen kahoot bilgi yarışması ve hediye çekilişleri ilepersoneller oldukça verimli ve eğlenceli bir eğitim sürecini tamamlamış oldu.