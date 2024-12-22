Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Türkiye Gençlik Vakfı ve birçok STK’nın destek verdiği 12. Geleneksel Yetim Gecesi, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İHH, TÜGVA ve birçok STK’nın destek verdiği “12. Geleneksel Yetim Gecesi” Kocaeli Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Programa; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İHH Genel Başkan Yardımcısı Reşat Başer, İHH Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hatice Cevher, İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Mustafa Salın, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

GAZZE İÇİN BAĞIŞTA BULUNULDU

Vatandaşların ve protokolün yoğun ilgi gösterdiği gecede, el emeği göz nuru ürünler fuaye alanında kurulan stantlarda sergilenirken program kapsamında Sanatçı Mustafa Cihat sevilen ezgilerini seslendirdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Yazar Hayati İnanç da birçok önemli konuya değindiği söyleşi gerçekleştirdi. Programda İHH’nın çeşitli ülkelerdeki yetimhanelerine canlı bağlantılar yapılırken protokol üyeleri ve vatandaşlar cep telefonlarından SMS atarak Gazze için bağışta bulundular. Programda ayrıca Kum Sanatının yetenekli temsilcilerinden Veysel Çelikdemir, Filistin konulu kumdan görsel sunum gerçekeştirdi.

“EN UZUN GECEDE HAYIRLI BİR İŞ”

Protokol konuşmaları kapsamında katılımcılara hitap eden ve böylesine anlamlı bir gecede hitapta bulunduğu için memnuniyetini dile getiren Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Yılın en uzun gecesini böyle güzel bir hayır işinde geçirmek çok güzel bir duygu. İçimizin kan ağladığı Gazze’de ve Filistin’de onlarca çocuğun yetim kaldığı, onlarca insanın katledildiği sadece dini duygular değil insani duyguların da hiçbir şekilde ortaya konulmadığı bir katliam yaşanıyor. Sadece Türkiye gibi birkaç ülkede elden gelen tüm imkanlarla siz kıymetli vatandaşlarımızla beraber önemli işler gören STK’larımızla elimizden gelen tüm tepkiyi ortaya koyuyoruz. Bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah sayınızı arttırsın, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

“GAZZE, YETİM ÇOCUKLAR ŞEHRİ”

Böylesine güzel bir organizasyonun 12 yıldır Kocaeli’de devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık’ta bu güzel organizasyonun yapılmasının da ayrı bir önemi var. Evvela sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu programlarımız büyük bir heyecanla sizlerin büyük bir katılımıyla gerçekleşiyor. Bu salonda bulunanlar kadar dışarıda izleyenler de var. Sizler sahiplendikçe bu gibi organizasyonlar oluyor. Allah sayınızı arttırsın. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bir yetimler ülkesi olsa ve ona bir başkent seçiyor olsak neresi olurdu? O başkent Gazze olurdu. Gazze yetim çocuklar şehri. Darül Eytam diye bir vakıf var. Ben Bilecik Valiliği yaptığım dönemden biliyorum. Abdülhamit Han da orada bir Darül Eytam adında bir mekan yaratmış. Bu bizim kültürümüzde de var aslında. Yetimlerin başının okşandığı medeniyet bizim medeniyetimiz. Yetimlere sahip çıkılan bir medeniyetimiz var. Yetim vakfı olarak da Gazze’ye özellikle sahip çıkmak gerekiyor. Yetimlerin baş şehrine sahip çıkmamız gerekiyor. Orada o kadar çok çocuk annesiz ve babasız kaldı ki oraya başka bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Dünyanın içinden geçtiği şu dönemde bu tür programlar insanlara, insanlığın manasını hatırlatacak programlardır” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Vatandaşların yoğun ilgisine teşekkür ederek konuşmasına başlayan İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, “Kocaeli’de çok güzel bir gelenek oluştu. Artık insanlar 21 Aralık gününü iple çeker oldular. İnsanlarımız salonlara sığmadılar taştılar, dışarıda bir bu kadar daha insanımız var. İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi olarak 12 yıldır biz hizmet ediyoruz, bu programımızın da 12. yılı, gerçekten rabbim bize güzel eserler ortaya koymayı nasip etti. Bunda birçok kişi ve kurumun katkısı ve emeği var. Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman güzel bir iş yaptıysak bizi desteklediler. Tabi ki başta değerli başkanımıza da teşekkür etmek istiyoruz” dedi.