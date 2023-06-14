Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri engelli vatandaşlar adını kullanarak duygu sömürüsü yapan 3 kişiye cezai işlem uyguladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan şahıslara geçit vermiyor. Bu kapsamda engelli vatandaşların adını kullanarak izinsiz para toplayan 3 şahsa cezai işlem uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Bulvarında 7/24 denetim gerçekleştiriyor. Kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için yapılan denetimlerde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan şahıslara geçit verilmiyor.

BÖYLE ŞAHIŞLARA PARA VERMEYELİM

Cumhuriyet Bulvarı'nda görev yapan Zabıta ekipleri tarafından tespit edilen 3 kişinin engellilere yardım amaçlı dergi sattıklarını öne sürerek vatandaşlardan para topladıklarını belirlendi. Engelli vatandaşlar adına satış yaptıklarını öne süren 3 kişiye idare yaptırım cezası ve her birine 617 lira ceza uygulandı. Zabıta ekipleri, bu tür para şahıslara para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.