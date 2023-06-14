Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri engelli vatandaşlar adını kullanarak duygu sömürüsü yapan 3 kişiye cezai işlem uyguladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan şahıslara geçit vermiyor. Bu kapsamda engelli vatandaşların adını kullanarak izinsiz para toplayan 3 şahsa cezai işlem uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Bulvarında 7/24 denetim gerçekleştiriyor. Kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için yapılan denetimlerde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan şahıslara geçit verilmiyor.

BÖYLE ŞAHIŞLARA PARA VERMEYELİM

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Cumhuriyet Bulvarı'nda görev yapan Zabıta ekipleri tarafından tespit edilen 3 kişinin engellilere yardım amaçlı dergi sattıklarını öne sürerek vatandaşlardan para topladıklarını belirlendi. Engelli vatandaşlar adına satış yaptıklarını öne süren 3 kişiye idare yaptırım cezası ve her birine 617 lira ceza uygulandı. Zabıta ekipleri, bu tür para şahıslara para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.