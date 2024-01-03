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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında özel donanımlı 18 adet Engelsiz Taksiyle engelli vatandaşların sağlık, eğitim, spor ve kültürel hizmetlere ulaşımını sağladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara “Engelsiz Taksi” ile ulaşım desteği veriyor. Bu kapsamda 2023 yılında 26 bin 326 ulaşım isteğini ”Engelsiz Taksi” ile karşıladı. Engelli vatandaşlar bu hizmetle başta sağlık, eğitim, spor, kültürel olmak üzere ayırt etmeksizin her türlü ulaşım ihtiyaçlarında zahmetsizce gidecekleri yerlere ulaşma imkânı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların her zaman yanında olarak onların dertlerine derman olacak hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara “Engelsiz Taksi” ile ulaşım hizmeti sağlanıyor.

RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce tüm Kocaeli’de hizmet veren ve randevu sitemi ile çalışan “Engelsiz Taksi”, tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor.

Engelsiz taksi ile hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakıldığı “Engelsiz Taksi” hizmetinden 2023 yılında 26 bin 326 kişiye hizmet verildi. Akülü tekerlekli sandalye kullanan bir yolcu ve bir refakatçi kapasiteli 6 adet hafif özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan ticari araç, 13 oturma kapasiteli 5 tekerlekli sandalye taşıma kapasiteli özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan 1 otobüs, tüm engel grupları için 16 kişilik 1 minibüs, 1 binek araç ve 6 refakatçi kapasitesi bulunan 9 adet özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan araçlarla hizmet veriliyor.