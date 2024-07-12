Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalarına devam ediyorKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik yatırımlarından biri olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde cephe imalatları yapılıyor. ‘Engelsiz’ bir bina olarak inşa edilen yapı tamamlandığında engelli bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutacak önemli bir proje olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli bireyler için önemli bir proje olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin dış cephe imalatları devam ediyor. Yapı içerisinde asma tavan ile elektrik ve mekanik imalatları sürüyor.

HER İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

Yapının zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, tuvalet-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 adet avlu ve bir adet çocuk oyun alanı bulunuyor.