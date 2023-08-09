Kocaeli'de 31 dönümlük Yuvacık Fatih Vadisi’nde Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yuvacık’ta yapımını gerçekleştirdiği Fatih Vadisi projesi yüzde 70 oranında tamamlandı.

Ekipler, 31 dönümlük alanın kısa sürede bitmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Vadisi tamamlandığında kent sakinlerinin gözde mekânlarından biri olacak.

Fatih Vadisi, 31 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor. Proje kapsamında sokak fitness alanı, basketbol sahası, 3 adet spor alanı ve futbol sahası sporseverlere hizmet verecek.

Giriş meydanına sahip Fatih Vadisi’nde çocuk oyun alanları, macera oyun alanı, ipli tırmanma alanı ve piknik alanı ailelerin çocuklarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri mekânlar olacak.

MEYVE BAHÇESİ VE YÜRÜYÜŞ YOLU

Yine proje kapsamında yapılacak meyve bahçesi ve yürüyüş yolu, kent sakinlerinin huzurla vakit geçirebilecekleri alanlar olacak. Diğer yandan vatandaşların araçlarını rahat park edebilmeleri için otopark inşa edilecek. 300 metrekarelik meydanın yer alacağı projede 5 adet geçişi köprüsü olacak.