Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yeniköy’de bulunan Ford Otosan fabrikası ile serbest bölge arasında ulaşımın sağlanacağı yeni yan yol ve u kanal yapımını tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ye belediyecilik hizmetleriyle değer katan Büyükşehir Belediyesi, yaşamın her alanında vatandaşın yanında oluyor. Bu bağlamda Kocaeli’nin her noktasında yoğun bir tempoda çalışan Büyükşehir, yolları bakım ve onarımdan geçirerek, araç sürücüleri ve yayaların memnuniyetini kazanıyor.

Buna göre Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başiskele ilçesi Yeniköy’de bulunan Ford Otosan fabrikası ile serbest bölge arasında ulaşımın sağlanacağı yan yolda u kanal çalışmaları ve bitümlü temel asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Ford Otosan fabrikası ile serbest bölge arasında ulaşımın sağlanacağı 750 metre uzunluğunda gidiş-geliş 1x1 şerit, çift şerit parklanmaların olduğu, yaya kaldırımı ve aydınlatma direklerinin de yapıldığı yan yolda asfalt serimi yapıldı.

Yeni yolun yanında Derya Caddesi’nden denize kadar olan kısımda ise 900 metre uzunluğunda 1,5x2 boyutlarında betonarme u kanal inşa edildi.