Kartepe Seka Kamp alanında yapılan Sivas 2. Gardaşlık Buluşmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Sivas 2. Gardaşlık Buluşması” Kartepe Seka Kamp alanında gerçekleştirildi.

7’den 70’e Kocaeli ve çevre illerden vatandaşların katıldığı etkinlikte yöresel ürünler sergilendi, çocuklar Kocaeli Büyükşehir’in kurduğu oyun gruplarında eğlendi, yerel sanatçılar sahne aldı ve halaylar çekildi.

Birbirinden farklı eğlenceli etkinliklerin ve ikramların verildiği Gardaşlık Buluşmasına, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Kadir Zortaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gardaşlık Buluşmasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, katkılarından ve Kocaeli’ndeki hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

“BİZ HEP BİRLİKTE KOCAMAN BİR AİLEYİZ”

Sivas’ın Anadolu Medeniyeti için çok önemli şehir olduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Büyükakın, “Selçuklu için Sivas ne ise Türkiye içinde Sivas aynıdır. Cumhuriyetimizin temelleri Sivas’ta atıldı. O temellerin atılmasına vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öylesi zor bir dönemde ona sahip çıkan oradaki tüm Sivaslılara ve onların evlatlarına buradan selam yolluyoruz. Tabi Kocaeli’de çok zengin bir kültür mozaiği söz konusu, sadece Sivas’tan değil Anadolu’nun birçok şehrinden Kocaeli’ye göçüp gelmiş, burayı yurt tutmuş, burada hem hal olmuş, bu şehre değer ve renk katmış çok farklı yerden hemşerilerimiz var. Her biri bu şehrin rengini, ahengini ve bir güzelliğini ifade ediyor. Sivas’ın kıymeti bir başka ama diğer illerimizin de kıymeti başkadır. Çünkü biz hep birlikte kocaman bir aileyiz. Biz birlikte olduğumuz zaman bir ve beraber olduğumuz zaman, sımsıkı birbirimize sarıldığımız da çok daha değerli oluyoruz. Bakın dernek başkanlarımız birbirlerini hiçbir organizasyonda yalnız bırakmıyorlar. Her biri bir organizasyon düzenlediğinde diğerleri onun organizasyonuna güç vermek için katılıyorlar. Bu da Kocaeli’ye ayrı bir güzellik katıyor” dedi.