Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası’na özel 'Filizden Çınara' temalı çanta boyama atölyesi ile dede, nine ve torunları bir araya getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Lokomotif Çocuk Köyü'nde, dede ve nineler ile torunları bir araya getiren "Filizden Çınara" temalı çanta boyama atölyesi büyük ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında birçok farklı etkinliğe imza atıyor. Çınarlarımıza her alanda sahip çıkan ve onlara değer veren Büyükşehir, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında da birçok farklı etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve büyükleri keyifli anlar yaşadı. Bu özel etkinlik, hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sundu. Çocuklar ve yaşlılar, birlikte çanta boyama faaliyeti gerçekleştirerek, hem el becerilerini geliştirdi hem de geçmişle gelecek arasında anlamlı bir bağ kurdu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, yaşlıların toplumsal yaşamda daha fazla yer almasını teşvik etmek ve nesiller arası bağları güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Bu özel etkinlik, sadece eğlenceli bir aktivite olmanın ötesine geçerek, aynı zamanda toplumda yaşlılara duyulan saygıyı artırmak ve genç kuşaklarla büyükler arasındaki köprüyü kuvvetlendirmek adına anlamlı bir adım oldu.

“BÜYÜKŞEHİR’İN YAPTIĞI HER ŞEY ÇOK GÜZEL”

Etkinlikte eğlence dolu anlar yaşanırken, katılımcılar etkinliğin çocuklar ve yaşlılar arasındaki bağları pekiştirdiğini vurguladı. Suzan Çiçekçi, torunu ile birlikte etkinliğe katılmanın mutluluğunu ifade ederken, "Etkinlik için çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Biz her zaman bir aradayız ama böyle olması daha da güzel oldu. Torunum dört yaşında. Buraya geldiğimizde, daha erkenden giyinip çıkmaya çalışıyor çünkü burayı çok seviyor" diyerek torununun etkinliğe olan ilgisini dile getirdi. Murat Çakmaker ise Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleri hakkında düşüncelerini paylaştı ve “Büyükşehir'in yaptığı her şey çok güzel. Etkinlikleri yapan, düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Bu etkinliklerin devamını diliyoruz” dedi.

Etkinliğe torunu Sezgi ile katılan bir başka katılımcı Vildan Derbent ise bu tür etkinliklerin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini dile getirdi. Derbent, "Sezgi daha önce Lokomotif'in etkinliklerine katıldı. Çocukta çok büyük değişiklikler gördük. Faydalı oldu, paylaşmayı öğrendi ve el becerilerini geliştirdi. Bugün de tesadüfen burada olduğum için mutluyum. Aydınlıyım ama torunum burada olduğu için ziyaretine geldim. Etkinlik çok güzeldi” ifadelerini kullandı.