Kocaeli'de Hat, Tezhip, Ebru, Kat’ı ve Minyatür branşlarında eğitim alan öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi başarısı ile ilgi odağı olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyüşehir Belediye Konservatuvarı Geleneksel Sanatlar Bölümü, Yıl Sonu Sergisi’ni gerçekleştirdi. Hat, Tezhip, Ebru, Kat’ı ve Minyatür branşlarında eğitim alan öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi başarısı ile beğeni topladı. Sergide Hadim-ul Harameyn Kutsal Emanetler Koleksiyonu da yer aldı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen yıl sonu sergisine bölüm branş eğitmenleri, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrencileri bu önemli günlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş da yalnız bırakmadı.

EL SANATLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIYAN BÖLÜM

Sergi açılışında bir konuşma yapan Başkan Vekili Soydabaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın gelecek nesillerin yetiştirildiği önemli bir eğitim kurumu olduğunu söyledi. Soydabaş, “Konservatuvarımız bünyesinde yer Geleneksel Sanatlar Bölümümüz unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir eğitim hizmeti veriyor. Bu branşlar, alanında uzman eğitmenlerimiz ile gençlere aktarılıyor. Sergide yer alan eserlerin ortaya çıkmasında emeği olan eğitmen ve öğrencilerimizin başarısını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Vekili Soydabaş sergi açılışından önce Hat eğitmeni Mahmut Şahin, Tezhip eğitmeni Abdullah Aydemir, Ebru eğitmeni Gülseher Kahraman ile Minyatür ve Katı eğitmeni Deniz Gülsün Sarıbay’a çiçek takdim ederek, emekleri için teşekkür etti.