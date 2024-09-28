“Avrupa Araştırmacılar Gecesi” kapsamında Bilim Sanat Merkezleri için Araştırmacılar Buluşması, Kocaeli Bilim Merkezinde gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - Bilim alanında Avrupa'nın en büyük iletişim ve dış erişim etkinliği olan “Avrupa Araştırmacılar Gecesi” kapsamında Bilim Sanat Merkezleri için Araştırmacılar Buluşması, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

EV SAHİBİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Amaç odağında aile ve öğrenciler olmak üzere, araştırma ve araştırmacılar ile halk arasında var olan mesafeyi kaldırmayı hedefleyen, bilim alanında Avrupa'nın en büyük iletişim ve dış erişim etkinliği olan “Avrupa Araştırmacılar Gecesi” Sanat Merkezleri için Araştırmacılar Buluşması, Kocaeli Bilim Merkezinde gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütücülüğünü yaptığı projeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı.

MUCİTLER VE AKADEMİSYENLER BULUŞTU

Her yıl eylül ayının son cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte araştırma ve araştırmacılar ile halk arasında var olan mesafenin kaldırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Bilim Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri gerçekleştirdikleri projeleri sergileme fırsatı buldu. Etkinliğe birçok üniversiteden akademisyenlerde destek verdi.

25 ÜLKEDE ETKİNLİK

Toplam 25 ülkede gerçekleştirilen etkinlik araştırmacılar ve toplum bir araya getirmek, araştırma ve inovasyon konusunda farkındalık yaratmak, araştırmacıları vatandaşların günlük yaşamlarını etkilemeye teşvik etmek, araştırmanın günlük hayatımıza etkisini gösterme ve gençleri araştırma kariyerlerini seçmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.