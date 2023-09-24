Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana güzergahlarda yaptığı çalışmalarla yol kenarlarına estetik görünüm kazandırıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını yeşillendirmeye devam ediyor. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 13,18 metrekareye çıkaran Büyükşehir, ana güzergâhlarda yaptığı çalışmalarla da yol kenarlarına estetik görünüm kazandırıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, İstanbul il sınırında otoban kenarında görsel çalışma yaptı.

Çayırova ilçesindeki 7 dönümlük alanda gerçekleştirilen çalışma ile kente giriş ve çıkışlar “Mutlu Şehir Kocaeli” mottosu ile sağlanacak. Yeşil ve mavinin kucaklaştığı Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi, toplam açık yeşil alan miktarını 26 milyon 807 bin 935 metrekareye çıkardı.