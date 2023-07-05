Kocaeli'de Darıca Belediyesi ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenecek Kocaeli Görme Engelliler Satranç Turnuvası Darıca Belediyesi Balık Restoranı'nın üst katında 8-9 Temmuz’da gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelindeki Görme Engelli Satranççıların katılacağı turnuva iki gün boyunca Darıca’da devam edecek.

Turnuva ile ilgili bilgi veren Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Furkan Uğur Eşitti, 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen turnuvanın şehitlere ve gazilere gösterilen bir vefa örneği olduğuna dikkati çekerek, "Ay yıldızımızın dalgalanmasına, memleketimizde rahat bir şekilde yaşamamıza vesile olan tüm Şehitlerimize rahmet diliyorum. Bizler engelli vatandaşlar olarak vefamızı, şükran duygularımızı ifade edebilmek için böyle bir organizasyon yaparak 15 Temmuz etkinlikleri arasında bir farkındalık olsun istedik. Bu organizasyonu düzenlerken bizlere sonsuz destek veren Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Ev sahibimiz, yaptığımız tüm organizasyonlara gönlünü yüreğini açan Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer BIYIK abime özel bir teşekkürü borç biliyorum. Tüm davetlerimize, organizasyonlarımıza sonsuz destek sunan Darıca Belediyesi Kocaeli’nde engelli dostu belediyeciliğine büyük bir örnek olmuştur" diye konuştu.

Eşitti, turnuvaya katılacak görme engellilerin lisanslı sporcu olması gerektiği, başvuracak sporcuların Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi sosyal medya hesaplarından ve 0 546 472 48 10 numaralı telefondan başvurabileceklerini ve bilgi alabileceklerini kaydetti.