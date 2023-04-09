Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Gültepe Mahalle iftarına katıldıKOCAELİ (İGFA) - Hem eski Ramazan aylarını yeniden yaşatmak hem de Ramazan geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Gültepe Mahallesi sakinleri sokak iftarında buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Gültepe Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleşen 10’uncu geleneksel Gültepe Mahalle iftarı çok sayıda misafir ağırladı.

Mahalle halkının kendi aralarında topladıkları para ile imece usulü gerçekleşen iftara, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Büyükşehir Mehter Takımı’nın da mini bir konser verdiği iftar programı her yıl olduğunu gibi bu yıl da gönüllere dokundu.

“GÜLTEPE İLE GURUR DUYUYORUM”

Gültepelilerle iftar programında bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çok büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılaştı. İftardan önce bir konuşma yapan Başkan Büyükakın, “Burada çok güzel bir kardeşlik ortamı oluştu. Hanımefendiler, beyefendiler ve çocuklar muhteşem görünüyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Gültepe ile gurur duyuyorum. Sevdiklerinizle birlikte Rabb’im sizleri nice Ramazan ayına eriştirsin. Nice bayramları da hep birlikte görmeyi nasip etsin. Bu organizasyonu gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.