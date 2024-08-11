Büyükşehir Yol Bakım Timi; hızlı, etkin, pratik çalışmalarla yaya kaldırımlarını ve yolları daha estetik ve güvenli hale getiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Halkın güvenliği ve konforu için yoğun bir çaba sarf eden Fen işleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşın memnuniyetini kazanıyor. Hızlı ve pratik şekilde problemleri çözen ekipler; İzmit ilçesinde Yuvam Akarca, Fevzi Çakmak Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Şehir Hastanesi Yolu, Cumhuriyet Bulvarı ve Bağdat Caddesi’nde deformasyonların meydana geldiği yaya kaldırımı ve yolları onarıyor. Yeni kaldırım taşları vatandaşların yürüyüş alanlarına döşenirken, araç güvenliği içinde asfaltlama çalışması yapılıyor.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

Yol Bakım Timi kent genelinde parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmasını yapıyor. Hızlı, etkin, pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini de aksatmadan bakım ve onarım çalışmasını haftanın 7 günü gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam edecek.