Kocaeli'de İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Halk Et Projesi kapsamında Yenişehir Mahallesindeki Halk Et, geçtiğimiz haftalarda hizmete başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Halk Et Projesi kapsamında Yenişehir Mahallesindeki Halk Et, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 85 / B adresinde geçtiğimiz haftalarda hizmete başladı. Halk Et Projesinin resmi açılış töreni bugün gerçekleştirildi. Alışverişler yalnızca Çınar Kart ile yapılırken her aile haftada bir kez alışveriş yapabiliyor. Et satış noktasında ticari amaçlı alım yapılmasını önlemek için parça parça satış yapılmıyor. Halk Et satışları tüm Kocaeli halkına açık.

GENİŞ KATILIM

Programa ev sahibi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, CHP İl Başkan Vekili Sadun Azak, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Zorer, CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eriş, CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, CHP Eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Bekirpaşa Eski Belediye Başkanı Fikret Toker, İYİ Parti İl Başkanı Haluk Tamyüksel, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp, CHP Eski İzmit İlçe Başkanı Alpaslan Seymen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MUTLULUK VE BURUKLUK BİR ARADA

Başkan Hürriyet açılış programındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı içimde büyük bir mutluluk ama aynı zamanda bir burukluk var. Keşke bugün ülkemizdeki ekonomik adaletsizliğin, çaresizliğin ve yoksulluğun değil; bolluğun, bereketin ve huzurun konuşulduğu günlerde buluşabilseydik.

YOKSULLUK UMUTLARI TÜKETİYOR

Maalesef, her yeni güne sofralarımızdaki eksiklikle, mutfağımızdaki yangınla uyanıyoruz. Türkiye’de derinleşen gelir adaletsizliği ve giderek artan yoksulluk, sofralarımızdan önce umutlarımızı tüketiyor. Sürekli yapılan zamlar, “fiyat güncellemesi” gibi kibar bir ifade ile maskelense de aslında vatandaşlarımızın cebindeki son kuruşları bile yok ediyor. Kontrolden çıkan enflasyonla birlikte ailelerimiz artık temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi.

“SESSİZ KALAMAZDIK”

Bizler, bu kentte yaşayan insanlar olarak bu çaresizliğe sessiz kalmamak adına bizim belediyecilik anlayışımızda; betonun, asfaltın, binaların ötesinde insanların kalbine dokunmak, dertlere derman, yaralara merhem olmak anlayışımızla halkımızın sorunlarına sessiz kalamazdık ve kalmadık. İşte Halk Et projemiz de; işte böylesine zor bir dönemde, insanların geçim derdine ortak olmak, sofralardaki eksiklikleri gidermek için doğdu.

HALK MARKET ÜRÜNLERİ GÜLÜMSE KAFELERDE

Ramazan ayında Çınar Halk Market içinde ilk kez hizmete sunduğumuz projemizi bugün Yenişehir Mahallesi’nde kalıcı hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezdeki Halk Market’imizdeki kooperatif ürünlerimizin hepsi Gülümse Kafeler’de.

MOBİL HALK ET DİĞER İLÇELERE DE HİZMET VERECEK

Halk Et Projemizin merkezini de burası yaptık. Ayrıca Mobil Halk Et’i hizmete sunacağız. Artık haftanın belirli günlerinde diğer ilçelerde de bu hizmeti sunmaya başlayacağız. Diğer belediyelerimiz umuyorum ki bir engel çıkarmazlar bu konuda. Sadece İzmitliler değil Darıcalılara, Gebzelilere de hizmet etsin istiyoruz.

ASKIDA HALK ET UYGULAMASI

Ayrıca sadece tek bir noktada değil, İzmit’imizin tüm mahallelerinde ulaşılabilir olmak adına Mobil Halk Et aracımızla bu hizmeti vatandaşımızın ayağına götüreceğiz. Bugün ayrıca, "Askıda Halk Et" uygulamamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımız www.halket.com.tr üzerinden bağış yaparak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına destek olabilecek.

“GIDAYA ERİŞİM HERKESİN HAKKI”

Biz, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla, bu kentin hiçbir çocuğunun yatağa aç girmediği, hiçbir annenin pazar dönüşü başını öne eğmediği bir İzmit hayal ettik. Sofralarda eksik değil bereket, yüzlerde endişe değil huzur olsun diye yola çıktık. Gıdaya erişimin bir ayrıcalık değil, herkesin hakkı olduğuna inandık.

“ŞİKAYET ETMEDEN ÖZ GÜCÜMÜZLE ÜRETTİK”

Halk Et projemizin de umut, güven ve dayanışma duygusuyla örülmüş bir iyilik hareketi olarak büyümesini diliyorum. İlk dönemimizde meclis çoğunluğumuz yoktu ama hiç şikayet etmedik. Bir yolu kapattılar, başka yolu açtık. SGK hiçbir belediyeye yapmadığı taşkın haczi bize uyguladı. Yılmadık, öz gücümüzü arttırdık. Yemeklerimizi aşevimizde, bitkilerimizi seramızda ürettik. Bizi engellediler diye şikâyet etmedik.

“ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Halk Et projesinin sürdürülebilir olması bizim için çok önemli. Şu anda Ankara, Balıkesir ve Afyon’dan ürün alıyoruz. 1 buçuk 2 sene de çiftliğimizi tamamlamaya çalışacağız. Kendi çiftliğimizi kuruyoruz, şu anda çalışmalarına başladık. 500 -1000 arasında hayvan kapasiteli bir çiftlik oluşturacağız. Kendi yetiştirdiğimiz hayvanların etlerini halkımıza sunmak istiyoruz. Üreten bir belediyeyiz. Bizi yalnız bırakmayan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kentimizi severek büyük bir aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz.”