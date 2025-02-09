Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kocaeli Şehir Hastanesi personeline yönelik acil durum eğitimi verdiKOCAELİ (İGFA) - Afet ve acil durumlara karşı vatandaşlara 7/24 kesintisiz hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli Şehir Hastanesi personeline yönelik teorik ve pratik acil durum eğitimi düzenledi.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ GÖZ DOLDURUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olaylara müdahalesi ile göz doldururken bir yandan da endüstriyel tesis, kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli Şehir Hastanesi personeline yönelik acil durum eğitimi gerçekleştirdi. Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen eğitimlere sağlık personelleri yoğun ilgi gösterirken, eğitimler teori ve pratik olmak üzere iki aşamalı yapıldı.

EĞİTİM VE YANGINA MÜDAHALE

Eğitimlerin teorik bölümünde yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, araç, malzeme tahliye ve acil durum organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunulurken, uygulamalı bölümde ise taşınabilir yangın söndürücülerin doğru kullanımı katılımcılara detaylı olarak gösterildi. Uygulamalı bölümde küçük çaplı bir akaryakıt yangını oluşturularak sağlık personellerinin yangını başarılı bir şekilde söndürmeleri istendi. Eğitimde, yangın hortum dolaplarının olası bir yangın durumunda kullanımına yönelik bilgiler de katılımcılar ile paylaşıldı.