Kocaeli'de Emniyet Müdürlüğü ve Ormanya yaya üst geçidini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, modern yaya üst geçidi inşaatlarının devam edeceğini söylediKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, yaşam standardını artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, Başiskele D-100 Karayolu Yeni Gölcük Yolu üzerindeki İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidini ve doğal yaşam parkı Ormanya’ya yayaların daha kolay ve güvenli ulaşmasını amaçlayan üst geçit projelerini tamamladı. Hizmete açılan yaya üst geçitlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yerinde inceledi. Başkan Büyükakın, asansörlü, modern yaya üst geçidi inşaatlarının devam edeceğini söyledi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÜST GEÇİDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele D-130 Karayolu Yeni Gölcük Yolu üzerindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ulaşımı sağlayacak yaya üstgeçidi ve toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği durak cebi yapımını tamamladı. Hizmete giren yaya üst geçidi 44 metre uzunlukta 3 metre genişlikte çelik konstrüksiyon olarak yapıldı. 2 adet asansörü olan çelik konstrüksiyon yaya üstgeçidi ve durak cebi ile vatandaşların yeni emniyet müdürlüğüne ulaşımı kolaylaştırılmış oldu. Başkan Büyükakın, İl Emniyet Müdürlüğü üst geçidini inceledi. Başkan Büyükakın’a Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç eşlik etti.

DOĞA TEMALI ÜST GEÇİT

Büyükşehir, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’ya da yayaların güvenli şekilde ulaşımını sağlayacak doğa temalı üst geçit inşa etti. Dört mevsim doğaseverleri ağırlayan Ormanya’ya yapılan üst geçidin ayakları ağaç şeklinde, gövdesi ise çiçek uygulamalarıyla kaplandı. 45 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olan üst geçit, D-100 Karayolu üzerinden Ormanya’ya güvenli ulaşımı sağlarken, tasarımıyla da model ve örnek oluyor. Başkan Büyükakın, Ormanya üst geçidini inceledi. Başkan Büyükakın’a Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz da eşlik etti.