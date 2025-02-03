Karşıyaka Barbaros İlkokul açılışı ve 2024-2025 eğitim - öğretim yılı 2.dönem başlangıç töreni, Vali İlhami Aktaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Karşıyaka Barbaros İlkokulu açılışı ve 2024- 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem başlangıç töreni gerçekleştirildi. Tören öncesi öğrenciler, büyük bir coşkuyla karşıladıkları Vali İlhami Aktaş’a çiçek takdiminde bulundular, fotoğraf çekildiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali İlhami Aktaş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temel eğitim yatırımları programı kapsamında Yık-Yap projesi ile yapılan Karşıyaka Barbaros İlkokulu’nun açılış kurdelesini protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte kesti.

Kurdele kesimi sonrasında günün anlam ve önemine ilişkin basına açıklamalarda bulunan Vali Aktaş: “Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yeni eğitim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Açılış ve konuşmaların ardından 2024-2025 eğitim - öğretim yılı 2. Dönemi ile birlikte eğitim vermeye başlayan Karşıyaka Barbaros İlkokulunu gezen Vali Aktaş, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aktaş, başarılı bir dönem geçirmeleri temennilerinde bulunarak toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Törene; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Öğretmenler, Öğrenciler ve Veliler Katıldı.