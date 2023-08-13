Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hayatın İçindeyim Projesi' Sağlıklı Yaşam Kulübüne katılanlar Egzersiz Programı ve Sağlıklı Yaş Alma Eğitimleriyle güvenle yaşlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi fiziki ve zihni bütünlüğü olan, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen, yaş almış bireylere sosyal ve kişisel gelişim desteği hizmeti sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu hizmetlerden biri olan ‘Hayatın İçindeyim Projesi’ Sağlıklı Yaşam Kulübü içerisinde ileri yaş egzersizi ve sağlıklı yaş alma eğitimleri veriliyor.

İzmit Sekapark ve Darıca Millet Bahçesinde gerçekleşen program dört hafta sürecek. Hayatın İçindeyim Projesi Sağlıklı Yaşam Kulübü içerisinde yaş almış bireylerin katıldığı programın 1. haftasında Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Fizyoterapisti eşliğinde vücut ve duruş taraması, eğitim ve egzersiz; 2. hafta Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Diyetisyeni tarafından Sağlıklı Beslenme önerileri ve egzersiz; 3. hafta hafızanın güçlenmesinde büyük önem taşıyan, Türk zekâ ve strateji oyunu mangala ve bulmaca türünden oyunların oynanması ve egzersiz; son haftada ise sanatsal atölye çalışmaları ve egzersiz planlaması yapıldı.

Büyükşehir’in hazırlamış olduğu yaş almış beylere ve bayanlara yapılan spor etkinliğine eşi Hüseyin Bey ile katıldığını ifade eden Münire Türkücüoğlu, ‘’Çok memnun kaldım. Hatta bazı arkadaşlarımı da davet ettim. Onlar da geldiler. Gayet güzel bir organizasyon. Ekip de güzel, insanlarla tek tek ilgileniyorlar. Devamını diliyoruz’’ dedi. Vücut taramasının da yapıldığını aktaran Türkücüoğlu, ‘’Beylerin ve bayanların vücudundaki yağ oranı, kas oranı, kilosu, boyunu bile taramadan geçirdiler. Bizleri ayrıca memnun etti. Çok verimliydi. Çok teşekkür ediyorum’’ ifadesini kullandı.

‘’EVE GİDİNCE AYNISI YAPIYORUM’’

İleri yaş egzersizlerine katılım sağlayan İrfan Günay de, ‘’Yağlarımız eriyor, ölçümler yapıldı ve sonuçların normal olduğunu söylediler. Bu beni çok mutlu etti. İlginiz ayrıca beni çok memnun etti. 74 yaşına geldim. En çok değer verdiğim bana gösterilen sevgi, saygı. Karşılığını da vermeyi çalışıyorum. Egzersizin yanında burada eğitim de alıyoruz ufkumuz gelişiyor. Egzersizleri öğreniyoruz ve eve gidince aynısı yapıyorum. Çok mutlu oluyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine göstermiş oldukları muhabbet için çok teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.

İleri yaşa bağlı olarak yaşlılarda bir takım fizyolojik değişiklikler meydana geliyor. Bu değişiklikler bireyin günlük yaşamını, çalışma hayatını, bağımlılık durumunu ve çevresi ile olan iletişimini etkiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü yaş almış vatandaşlara akademisyenlerin sunumu ile söyleşiler, ileri yaş egzersizleri, sağlıklı yaş alma ve sosyokültürel faaliyetler gerçekleştiriyor.