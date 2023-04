Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “İlk Ramazanım” iftar Programı’nda Bilgievleri öğrencileri, aileleriyle renkli saatler geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ilk kez oruç tutacak olan çocuklara, bu özel ayın maneviyatını ve değerini hissetmeleri için Bilgievileri öğrencileri ve ailelerine yönelik, ‘İlk Ramazanım’ iftar programı düzenledi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma, sabır, saygı ve affetme ayı olduğu uygulamalı bir şekilde çocuklara anlatıldı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım da katıldı. Başkan Büyükakın, kurulan atölyeleri izleyerek, çocuklarla yakından ilgilendi. Miniklerle birlikte oyunlar oynayan Başkan Büyükakın, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

HEM MANEVİYAT HEM EĞLENCE

Ramazan ayı boyunca çocuklar için özel etkinlikler düzenlemeye devam eden Büyükşehir, “İlk İftarım” programı ile çocukların rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında yüzlerinde tebessüm olmayı, onların unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı. Kendileri için düzenlenen foto kabin, yüz boyama, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, gibi pek çok gösteriyle buluşan çocuklar, ahşap, taş boyama, keçe, bez çanta boyama, botanik, gezen çömlek, paracord, kum boyama atölyelerinde doyasıya eğlendi. Büyükşehir, ilk defa oruç tutacak miniklere dolu dolu bir gün yaşattı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda sosyal medyada “Sertaç Abi” olarak bilinen içerik üreticisi Sertaç Güngör de "Çocuğumu Youtube ve Oyunlardan Nasıl Korurum?" konulu bir söyleşi geçekleştirdi. Sosyal medyanın gerçeği yansıtmadığını söyleyen Güngör, “Youtuber’lar, her zaman lüks bir hayat içerisinde yaşıyorlar izlenimi vermeye çalışıyor. Giydikleri ayakkabıdan kullandıkları eşyalara kadar her şeyi izleyiciyle paylaşıyorlar. Asıl tehlike işte burada başlıyor. Bir noktadan sonra toplumu yönlendirmeye başlıyorlar. Burada hiçbir sansür olmadığı için, her türlü içeriğe maruz kalabiliyorlar. Burada ailelerimize büyük görev düşüyor. Çocuklarınızın izlediği içerikleri kontrol altında tutmalısınız” şeklinde konuştu. Güngör söyleşi sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da bu güzel ve organizasyondan dolayı teşekkür etti.