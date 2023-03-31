İYİ Parti Kocaeli İl Seçim Koordinasyon Merkezi, Kocaeli’nin 12 ilçesinde saha çalışmalarını başlattı. İYİ Partililer, Kocaeli genelinde 12 ilçeyi kapsayan esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) koordinesinde milletvekili aday adayları ve ilçe teşkilatları 12 ilçede saha çalışmalarına başladı.

Pazartesi günü itibariyle 12 ilçede sahada olan İYİ Partililer, Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemini anlatarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayına ve Millet İttifakı milletvekili adaylarına destek istedi.

Vatandaşın en temel sorununun ekonomi olduğunu tespit eden İYİ Partililer, hazırlanan çözüm önerilerini esnaflarla ve vatandaşlarla paylaştı.

Sokaktaki değişim talebini güçlü bir şekilde hissedildiğini ifade eden İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, “İYİ Parti Kocaeli kadroları güçlü bir şekilde seçim sahasında yerini aldı. İlimizin 12 ilçesinde vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, esnafımızın sorunlarını not alıyoruz. Şunu çok iyi görüyoruz ki vatandaşlarımızın artık bu iktidara tahammülü yok. Ziyaretlerimizde İYİ Parti kadrolarına vatandaşlarımızın sıcak yaklaşımı da bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor" diye konuştu.