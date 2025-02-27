Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “İyilik Kılavuzu” yarışmasının açılış programı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir’in “Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap” ana sloganıyla hayata geçirdiği ve Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yarışma yöntemiyle ‘iyilik’ fikrini merkeze alan “İyilik Kılavuzu” yarışmasının açılış programı yapıldı. Programda konuşan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, “İyilik Kılavuzu, Kocaeli’ne yepyeni bir boyut kazandıracak” dedi.

RAMAZAN’IN RUHUNA UYGUN YARIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde öğrencileri iyilik yapmaya teşvik ederek toplumsal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla Ramazan’ın ruhuna uygun, anlam dolu bir yarışma başlattı.

“Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap” ana sloganıyla hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yarışma yöntemiyle ‘iyilik’ fikrini merkeze alan “İyilik Kılavuzu” yarışmasının açılış programı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yazar Ersin Çelik’in sunuculuğunu yaptığı programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Vali Yardımcısı Salih Bıçak, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, STK temsilcileri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

“KOCAELİ BEREKETLİ BİR ŞEHİR”

“İyilik Kılavuzu” tanıtım filmi gösteriminin ardından konuşan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, “Esasında mesai arkadaşlarımız Kılavuz Gençlik’le Kocaeli’ni farklı bir boyuta taşırken ‘İyilik Kılavuzu’ programıyla da Kocaeli’ye yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Önümüzdeki süreçte de Kocaeli iyilik şehri olarak anılacak. ‘İyilik Kılavuzu’ sadece 33 günlük bir program değil, 365 gün ve yıllara uzanan bir program olacak. Çünkü iyilik yapan insanların bereketi artıyor ve bizim şehrimiz de bereketli bir şehir. Kocaeli sadece nüfusuyla değil, dünyaya örnek projeler üreten bir yönetim anlayışıyla farkını ortaya koyabilen ve gençlere en değer veren şehirlerden biridir.

Kocaeli Büyükşehir birçok uygulamaları, kampları ve projeleri ile bu farkındalığı oluşturuyor. Belediyecilik kavramı içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönül belediyeciliği anlayışını en iyi uygulayan belediyeyiz” dedi.

“GENÇLERİMİZİN YOLU AÇIK OLSUN”

Büyükşehir olarak Türkiye’ye ve dünyaya örnek projeler ürettiklerini belirten Dr. Baraçlı, konuşmasına şöyle devam etti: “Gençlerimiz çok büyük heyecan içerisindeler. Teknoloji ödülleri onları heyecanlandırdı ancak yaptıkları iyiliklerle büyük bereketi kazanacaklar.

Daha çok teknoloji imkânları sağlayabilmek için Allah onlara fırsatlar verecek. Çünkü bizim hedefimiz iyi işler yapmak ve iyiliği ortaya koymak. Bu 33 kavram içerisinde bir uygulama var o da ihsan. İhsan, Allah görüyormuşçasına insanların hareket etmesidir. Bizi gören bir Allah var. İyiliğe ve mükâfata erebilecek faydalı işleri yapabilme kavramı içerisinde hareket etmemiz lazım.

Bizler bu anlayışla hareket ederken esasında Başkanımızın liderliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekibimizle Türkiye’ye ve dünyaya örnek projeler üretiyoruz. İnşallah bu çalışma da dünyaya örnek olacak ve bunun şimdiden seslerini duyuyoruz. İyilik hepimizin yaptığı bir şey ve iyiliği birlikte büyütüyoruz. ‘İyilik Kılavuzu’nun ilk adımı atıldı. Gençlerimiz 33 gün sürecek bu anlamlı yarışta Ramazan’ın manevi ikliminde paylaşmanın, dayanışmanın ve iyiliğin en güzel örneklerini sergilemek için yola çıktı. Yolunuz açık olsun.”

“İYİ İNSANLARIN OLAĞANÜSTÜ GÜÇLERİ” KONFERANSI

“İyilik Kılavuzu” programında konuşmaların ardından Cumhur Müezzinleri tarafından katılımcılara “Kur’an-ı Kerim Tilaveti”, “Cumhur Salası” ve “Merhaba Ramazan” ilahisi sunuldu. İyilik Kılavuzu İmaj Filmi Gösterimi ve “Samanyolu’nda Ziyafet” teatral canlandırması ile devam edilen programda Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç katılımcılara “İyi İnsanların Olağanüstü Güçleri” başlıklı bir konferans verdi. Öğrencilere, iyiliği hayatlarına nasıl rehber kılabileceklerini anlatan Mehmet Dinç, gençleri Ramazan’ın bereketiyle iyiliğin rehberi olmaya, gönüllere dokunmaya davet etti.

300 TAKIM, 1200 GENÇ YARIŞACAK

Ortaokul, lise ve genç yetişkin kategorilerinde 1200 gencin yarışacağı ‘İyilik Kılavuzu’nda 300 takım 33 gün boyunca Ramazan ruhunu anlatan bir kavram etrafında çeşitli görevler yerine getirecek.

Rahmet, selam, sadaka, emanet, ihsan, niyet, sıhhat, lütuf ve benzeri 33 kavramı görev edinen Kocaeli’nin gençleri şehrin dört bir yanında tatlı bir rekabet içerisinde yarışarak hem kendilerini hem de çevrelerini güzelleştirmek için ‘iyilik’ rüzgârı estirecek.

Finalde kazanan takımlar Balkan-Özbekistan turu, dizüstü bilgisayar ve 10 bin TL değerinde teknoloji çeki gibi ödüllere uzanacak. Sunuculuğunu Okan Bayülgen’in yapacağı ‘İyilik Kılavuzu Ödül Programı’ 25 Mart Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

YEPYENİ BİR EĞİTİM MODELİ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir’in “İyilik Kılavuzu” projesi, Türkiye’de uzun süredir çeşitli yöntemlerle sürdürülen ‘değerler eğitimi’ yaklaşımına yeni bir soluk getirme iddiası taşıyor. “İyilik Kılavuzu” Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde adı geçen ‘hayatın içinde değer eğitimi’ yaklaşımının ete kemiğe bürünmüş ilk projesi olacak. Gençlerin doğrudan ‘harekete geçerek ve insiyatif alarak öğrendiği’ bir yöntemle yoluna devam edecek ”İyilik Kılavuzu” projesi böylelikle Türkiye kamuoyuna yeni bir eğitim modellemesi de önermiş olacak.