Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerel belediye, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Kocaeli Huzurevi’ne ziyarette bulundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi yöneticileri, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası Kapsamında Kocaeli Huzurevi’ndeki çınarları ziyaret etti. Belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından planlanan ziyaret kapsamında Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Koordinatörler Ozan Aksu ve Cem Serhat Dayanç huzurevindeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kurum Müdürü Belma Anık Aksu’nun da ziyaret edildiği programda huzurevi sakinlerine çiçek hediye edildi. Kentin çınarlarıyla hoş sohbetlerin yapıldığı, anıların paylaşıldığı ziyarette kendilerine İzmit’in sembol hediyesi olan çınar yaprağı takdim edildi.

Büyüklerimizin başımızın tacı olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Yalçın, büyükleri ziyaret etmek ve onlarla en iyi şekilde ilgilenmek kültürün bir parçası olduğunu belirterek, "İzmit Belediyesi olarak bu hassasiyetle onların yanında olmaya, özel günlerde onları daha özel hissettirmeye çalışıyoruz. Onların hayır dualarını almak bizim için büyük ödül” dedi.